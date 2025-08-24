Zsolt Nyitrai: Dienste der App „Digitale Staatsbürgerschaft” werden erweitert

Mit dem QR-Code der Anwendung „Digitale Staatsbürgerschaft” kann man bereits auf die Oberflächen einiger Banken, Versicherungen, Versorgungs- und Telekommunikationsanbieter zugreifen; der Anschluss erfolgt kontinuierlich, bald werden noch mehr Anbieter verfügbar sein, teilte der Chefberater des Ministerpräsidenten am Sonntag auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zsolt Nyitrai betonte in dem in seinem Beitrag veröffentlichten Video, dass die digitale Verwaltung in weiteren Bereichen vereinfacht worden sei. So seien nun nicht nur Steuererklärungen oder ärztliche Befunde leichter zugänglich, sondern auch unsere Bankkonten, Versicherungen und Abonnements, sagte er. Alles, was früher in mehreren Schritten erledigt werden musste, sei „jetzt mit einem einzigen Klick möglich”, erklärte Zsolt Nyitrai und forderte alle auf, die App „Digitális Állampolgárság” (Digitale Staatsbürgerschaft) herunterzuladen.