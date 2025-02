Karácsony fordert den Staat auf, Budapest nicht länger zu vergiften

Der ungarische Staat sei ein „nachlässiger und unverantwortlicher Herr“, sagte der Budapester Bürgermeister Gergely Karácsony am Freitag auf Facebook und fügte hinzu, dass die Regierung „die Dekontaminierung des Geländes des ehemaligen Gaswerks“ im dritten Bezirk aufgeschoben habe – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Karácsony sagte, die Aufgabe sei dringend und betonte, dass krebserregende Chemikalien, die in den Boden sickern, die Wasserbasis von Budapest gefährden. Die Regierung habe „nichts weiter getan, als den Termin zu ändern und zu verschieben“, trotz „Interpellationen im Parlament und einer Reihe von einschlägigen Änderungsanträgen“. Er räumte ein, dass die Säuberung des Gebietes eine teure Angelegenheit sei, fügte aber hinzu: „Wenn wir bedenken, was diese Regierung in den letzten zehn Jahren für Dutzende und Hunderte von Milliarden Forint ausgegeben hat, hätte das Geld für diese wirklich wichtige Aufgabe zurückgelegt werden müssen.“ Der Bürgermeister schlug vor, dass neben dem umstrittenen Rákosrendező-Entwicklungsprojekt auch die Frage der Gaswerke auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung stehen sollte.