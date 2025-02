Frist für den Abschluss der Garantiereparaturen an der M30 endet im Oktober

Die Garantiereparaturen an einem Abschnitt der Autobahn M30 zwischen Miskolc (Nordost-Ungarn) und der slowakischen Grenze müssen bis Ende Oktober abgeschlossen sein, sagte Bau- und Verkehrsminister János Lázár am Montag auf einem Anwohnerforum in Szikszó – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Lázár bezifferte die Kosten für die Reparaturen auf bis zu 5 Mrd. Forint, die vollständig von der österreichischen Strabag getragen werden sollen. Nach der Sperrung der Strecke werde man die Möglichkeit einer Entschädigung für Autofahrer prüfen, die Vignetten für das Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén gekauft haben.