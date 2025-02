Navracsics: Landkreise erhalten garantierte jährliche Entwicklungsgelder

Alle Landkreise werden dank des Programms für wettbewerbsfähige Kreise garantierte jährliche Entwicklungsgelder erhalten. Das Hauptziel des 65 Milliarden Forint umfassenden Programms ist die Verringerung der regionalen Ungleichheiten, sagte Tibor Navracsics, Minister für öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung, am Dienstagmorgen im Sender M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Minister sagte, dass die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes umso stärker sei, je geringer die territorialen Unterschiede seien, und Ungarn sei in dieser Hinsicht ziemlich zersplittert. Als Beispiel führte er an, dass die Entwicklung von Budapest weit über dem EU-Durchschnitt liegt. Legt man den EU-Durchschnitt von 100 Prozent zugrunde, so liegt Budapest bei 163 Prozent, während das Komitat Pest bei 67-68 Prozent und der nördliche Teil der Alföld beispielsweise bei 48 Prozent liegt. Trotz dieser Unterschiede holt Ungarn in einem sehr guten Tempo auf, noch vor Griechenland und Portugal, sagte er.

Das Programm „Wettbewerbsfähige Landkreise“ werde ein neuer Motor für die Entwicklung sein, und während das Programm „Moderne Städte“ oder das Programm „Ungarische Dörfer“ sich auf die Siedlungen konzentrierten, werde sich dieses Programm auf die Logik der regionalen Entwicklung konzentrieren, und die Zusammenarbeit der Siedlungen sei für seine Umsetzung notwendig, sagte er. Der Minister sagte, dass 141 der 174 Landkreise mehr Geld für die Entwicklung erhalten würden als die Erhöhung der Gewerbesteuer ausmacht, aber das restliche Viertel würde nicht schlechter gestellt, da sie den höheren Betrag ohne Einschränkungen beantragen könnten. Die Entwicklungsziele sind so weit wie möglich gefasst, und die Beihilfen können auch für Betrieb und Instandhaltung verwendet werden.