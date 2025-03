Minister verspricht Komitatsvignetten-Rabatt wegen der laufenden Reparaturen

Der Minister für Bau und Verkehr, János Lázár, erklärte am Donnerstag in einem Facebook-Post, er habe beschlossen, den Autofahrern wegen der laufenden Reparaturen an der Autobahn M30 einen Rabatt von 65 Prozent auf die Jahresvignetten für das Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén anzubieten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Lázár sagte, dass die Komitatsvignetten voraussichtlich 2.500 HUF pro Stück kosten werden. Ein Abschnitt der M30 zwischen Miskolc (Nordost-Ungarn) und der slowakischen Grenze wird derzeit auf Garantie repariert.