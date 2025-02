Umfrage: Mehrheit befürwortet staatliche Gebührenermäßigung, viele Tisza-Wähler lehnen sie ab

Eine aktuelle Umfrage von Real-PR 93 hat ergeben, dass 66 Prozent der Ungarn die Beibehaltung der staatlichen Gebührenermäßigung befürworten, während 45 Prozent der Wähler der Tisza-Partei diese abschaffen würden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In dem am Freitag veröffentlichten Bericht von Real-PR 93 heißt es, dass die Europäische Kommission vor kurzem ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn im Zusammenhang mit den Elektrizitätsbinnenmarktvorschriften eingeleitet hat und dass die vollständige Einhaltung der EU-Vorschriften die Regelung zunichte machen würde, da die Energie an die Verbraucher zu Marktpreisen verkauft werden müsste. 22 Prozent der Ungarn sind der Meinung, dass es den Dienstleistern freistehen sollte, die Energiepreise für die Haushalte nach den Marktbedingungen festzulegen. Die regierungsfreundlichen Wähler (90 Prozent) unterstützen die Politik der Regierung, während 45 Prozent der Wähler der Tisza-Partei die Maßnahme abschaffen wollen. 32 Prozent der Budapester würden es den Dienstleistern überlassen, die Gebühr festzulegen, so der Bericht weiter. Die Umfrage unter 1.000 Erwachsenen wurde zwischen dem 17. und 19. Februar durchgeführt.