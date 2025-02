Ke-Víz 21 Zrt. investiert 632 Mio. Forint in Kapazitätserweiterung

Das in Familienbesitz befindliche Bauunternehmen Ke-Víz 21 Zrt. hat 632 Millionen Forint in den Kauf von Maschinen und die Modernisierung seiner Standorte in Nyíregyháza und Nagyhalász (beide Nordost-Ungarn) investiert, teilte das Unternehmen der Nachrichtenagentur MTI mit.

Ke-Víz 21 Zrt. erhielt für das Projekt einen bedingten Zuschuss der Regierung und der EU in Höhe von 442 Millionen Forint. Das Unternehmen beschäftigte im Jahr 2023 165 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Nettoumsatz von 19,7 Mrd. Forint, wie aus öffentlichen Unterlagen hervorgeht.