Zoomlion investiert 100 Mio. EUR in Hebebühnenfabrik in Tatabánya

Der chinesische Bau- und Landmaschinenhersteller Zoomlion investiert 100 Mio. EUR in Tatabánya (Westungarn), um dort eine Fabrik für mobile Hubarbeitsbühnen zu errichten, teilte der Staatssekretär im Außen- und Handelsministerium, Levente Magyar, am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Magyar sagte, das Investitionsprojekt sei eines der größten des Jahres. Er wies darauf hin, dass das Unternehmen bereits Niederlassungen in Deutschland und Italien habe und die ungarische Regierung bereit sei, die weiteren Expansionsbemühungen des Unternehmens im Lande zu unterstützen. Magyar wies darauf hin, dass sich die chinesischen Investitionen in Ungarn zwischen 2014 und 2024 auf 5.500 Mrd. Forint belaufen und damit 44 % aller chinesischen Investitionen in Europa ausmachen. Der Präsident von Zoomlion, Chunxin Zhan, erklärte, dass durch die Investition 800 Arbeitsplätze geschaffen würden und man sich um eine enge Zusammenarbeit mit lokalen Zulieferern bemühe. Die Produktion könnte noch in diesem Jahr anlaufen, fügte er hinzu.