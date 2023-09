Szijjártó: Bedingungen für Frieden werden sich nicht verbessern

Die Bedingungen für einen Frieden im Russland-Ukraine-Konflikt werden sich nicht verbessern, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó in einem Interview mit CNN, das am Freitag auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf die Frage nach Anzeichen für eine nachlassende weltweite Unterstützung für die Ukraine sagte Szijjártó, die „Ukraine-Müdigkeit in den europäischen Parlamenten und in den USA sei ein Beweis dafür, dass sich die Umstände für den Frieden nicht verbessern werden“. „Dies ist eine wichtige Debatte in Europa, zwischen uns und denjenigen, die nicht glauben, dass der Frieden jetzt kommen sollte, und die sagen, dass sich die Situation auf dem Schlachtfeld von Tag zu Tag verbessern sollte“, sagte er. „Aber das ist nicht der Fall“, fügte er hinzu. Das Ziel müsse es sein, Leben zu retten, sagte er. „Dann sollen Ukrainer und Russen … ein Friedensabkommen aushandeln“, fügte er hinzu. „Dies wird nicht ohne die Vereinigten Staaten stattfinden“, sagte Szijjártó. Er sagte, die territoriale Integrität und Souveränität aller Länder der Welt müsse respektiert werden. „Wir haben niemals die Besetzung irgendeines Gebiets der Ukraine anerkannt“, fügte er hinzu.