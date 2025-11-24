Szijjártó: Lage „wird sich nur verschlimmern“, wenn die Europäer den Friedensplan für die Ukraine untergraben

Die Lage „wird sich nur verschlimmern“, wenn „die kriegsbefürwortenden europäischen Staats- und Regierungschefs“ den Friedensplan für die Ukraine untergraben, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Montag in Brüssel und argumentierte, dass dies zu mehr Opfern und einem wachsenden Eskalationsrisiko führen würde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Friedensplan sei „eine große Chance“ für die endgültige Wiederherstellung des Friedens in Mitteleuropa, sagte Szijjártó und fügte gleichzeitig hinzu, dass „Brüssel und die europäischen Staats- und Regierungschefs kein Interesse daran haben, ihn zu billigen“. „Es liegt nicht nur nicht in ihrem Interesse, sondern es ist auch klar, dass sie bereits daran arbeiten, die Billigung dieses Friedensplans zu vereiteln, zu untergraben und zu blockieren“, sagte er in einer Erklärung des Ministeriums. „Die einzige akzeptable Maßnahme seitens der europäischen Politiker – unter Berücksichtigung von Menschlichkeit und gesundem Menschenverstand – ist die uneingeschränkte und bedingungslose Unterstützung der Friedensbemühungen der USA und dieses 28-Punkte-Plans“, sagte Szijjártó. Er warnte, dass „sich die Lage nicht verbessern wird, da sie sich von Tag zu Tag verschlechtert“. „Sie verschlechtert sich in Bezug auf die Gefahr einer Eskalation, die Sicherheit Europas, die Wirtschaft, aus humanitärer Sicht und auch in Bezug auf die territoriale Integrität der Ukraine.“ „Es gibt also keinen Aspekt, der sich mit Fortdauer des Krieges verbessern wird“, sagte er. „Die Ukraine hat durch den Krieg bereits so viel verloren, ebenso wie Europa durch die Reaktion Brüssels darauf, daher ist es an der Zeit, all dem ein Ende zu setzen.“ Unterdessen warnte Szijjártó, dass jeder, der sich gegen das Friedensabkommen einsetzt, „tatsächlich gegen Europa und die Ukraine arbeitet“. „Denn bedenken wir einmal, wie viel besser es für die Ukraine gewesen wäre, wenn man sie im April 2022 nicht gezwungen hätte, weiter zu kämpfen, sondern das Istanbuler Abkommen unterzeichnet hätte“, sagte er. „Die Lage verschlechtert sich von Tag zu Tag, was bedeutet, dass nur ein schlechteres Abkommen erzielt werden kann. Es ist also an der Zeit, dieses Abkommen zu akzeptieren.“