Die Angriffe kriegsbefürwortender europäischer Politiker werden die ungarische Regierung weiter ermutigen, ihre Friedensmission fortzusetzen, sagte der Außenminister am Dienstag in New York – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das Ministerium zitierte Péter Szijjártó mit den Worten, Ungarn habe zweieinhalb Jahre lang im Schatten des Krieges gelebt und sei mit den direkten Folgen des Krieges konfrontiert worden, während einer offenen Debatte im UN-Sicherheitsrat. In den vergangenen zehn Jahren habe er an einer Reihe von EU-Sitzungen teilgenommen, bei denen die Frage bewaffneter Konflikte fernab von Europa erörtert worden sei, und die europäische Position sei stets gewesen, die Parteien zu einer diplomatischen Lösung zu drängen. Nun, da in Europa ein Krieg stattfinde, sei nicht nur die Position völlig anders, sondern wenn jemand das Wort „Frieden“ und das Wort „Verhandlungen“ benutze, werde er stigmatisiert und als „Spion oder trojanisches Pferd“ bezeichnet, sagte er. „Es ist nicht nur inakzeptabel, sondern ein Skandal, dass ein Land im 21. Jahrhundert stigmatisiert wird, nur weil es sich für eine diplomatische Lösung einsetzt, nur weil es Kommunikationskanäle nutzt, um mit denjenigen zu sprechen, mit denen es vielleicht kein gemeinsames Verständnis in wichtigen Fragen gibt“, sagte er. „Wir wollen Frieden und keinen Krieg. Und nur der Frieden wird Europa wieder groß machen“, fügte er hinzu.