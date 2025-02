Internationale Stars kommen zu den Szegediner Jugendtagen

Neben Becky Hill und Lost Frequencies werden auch die italienische DJ-Gruppe Meduza, Sam Feldt, der bereits auf den renommiertesten Bühnen der Welt aufgetreten ist, und Carpetman bei den Szegediner Jugendtagen vom 27. bis 30. August auftreten, teilten die Organisatoren am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der Erklärung zufolge hat Meduza mit seinem unverwechselbaren Sound eine große Fangemeinde. Ihr Debüt-Hit „Peace of Your Heart“ hat fast 20 Milliarden Streams erreicht, sie waren auf den größten Veranstaltungen der Welt unterwegs, darunter Elrow, Tomorrowland, EDC und Coachella, und werden diesen Sommer bei den Coca-Cola Szegediner Jugendtagen auftreten. Der in den Niederlanden geborene DJ Sam Feldt ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein Begriff im House-Bereich. Sein Track „Crying On The Dancefloor“ aus dem Jahr 2023 erreichte bis März 2024 100 Millionen Streams.

Carpetman ist ein rätselhafter junger Künstler, der für seine Auftritte hinter einer Maske bekannt ist. Seine Musik bewegt sich an der Schnittstelle von House und Blues, wobei seine EPs „Struggling By Myself“ und „Shades Of Gray“ für Aufmerksamkeit sorgten. Zu den lokalen Acts gehören Desh és Filo, AWS, Beton.Hofi, Blahalouisiana, Bohemian Betyars, bongor, Bruno x Spacc, BSW és a Gang, Carson Coma, Dzsúdló, Ekhoe, Elephant, Filo Live, Follow the Flow, Ganxsta Zolee und Kartel 30., Honeybeast, Jazzbois, L.L. Junior Live, Lil Frakk, Manuel, Metzker Viktória & Friends, Moriones, Parno Graszt, Sisi und Wellhello.