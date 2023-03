Jazzfest Budapest beginnt am 26. April

Das zweite Jazzfest Budapest wird in der Hauptstadt vom 26. April bis zum 17. Mai an zehn Veranstaltungsorten stattfinden, teilten die Organisatoren in einer Erklärung der Nachrichtenagentur MTI mit.

Auf dem Festival werden Künstler aus fünf Kontinenten und 22 Ländern auftreten, darunter Lizz Wright, Avishai Cohen, Stanley Clarke, Simon Phillips, Stacey Kent, Stefano Bollani, Anouar Brahem, Bugge Wesseltoft, Enzo Favata und Paal Nilssen-Love. Aus Ungarn werden unter anderem László Dés, Mihály Dresch, Kálmán Oláh, Viktor Tóth, Kálmán Balogh, Yancha Nagy János und Luca Kézdy auftreten. „Wir wollen die Messlatte höher legen als im letzten Jahr, nicht in Bezug auf die Größe, sondern auf die Qualität“, sagte Festivalgründer und künstlerischer Leiter von GetCloser Concerts, Attila Kleb, in der Erklärung.