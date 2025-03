März ist der Monat der Höhlen

Im März, dem Monat der Höhlen, werden der Öffentlichkeit mehrere Programme angeboten, darunter eine nächtliche Fledermausbeobachtung, „Extremtouren“ durch Höhlen bei Nacht und eine Zeitreise in die Steinzeit, teilte das Zentrum für die Entwicklung von Aktiv- und Ökotourismus am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In diesem Jahr werden die Besucher die Möglichkeit haben, Höhlen und Stätten zu erkunden, die sonst für die Öffentlichkeit geschlossen sind, so das Zentrum in einer Erklärung. Das Programm umfasst auch Führungen unter der Leitung von Experten, die „geheime Orte in den Höhlen“ zeigen, Fototouren, interaktive Aktivitäten und nächtliche Touren, bei denen die Besucher nur ihre Scheinwerfer benutzen, hieß es.

In der Budapester Pál-völgyi-Höhle werden der Öffentlichkeit Präsentationen über Fledermäuse und ihre Rolle im Ökosystem geboten. In der Szemlő-hegyi-Höhle, die zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Besucher gehört, werden öffentliche Vorträge über die Entdeckung, den Zugang und die Erkundung der Höhle durch die Experten organisiert. Führungen werden auch in der neu gestalteten Lóczy-Höhle nördlich des Balatons sowie in „versteckten Höhlen“ und archäologischen Stätten in der Region angeboten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://aktivkalandor.hu/barlangok-honapja-2025/.