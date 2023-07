Rund 50 Bäder haben am 29. Juli bis spät in die Nacht geöffnet

Rund 50 Bäder in ganz Ungarn werden am 29. Juli anlässlich der 11. Nacht der Bäder ihre Besucher mit verlängerten Öffnungszeiten empfangen, teilte der Veranstalter, der Ungarische Bäderverband, am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Einige der teilnehmenden Bäder und Strandbäder werden auch spezielle Programme anbieten, darunter Filmvorführungen, Feuerakrobatikshows, Schaumpartys, Tauchshows, Konzerte und DJs, die Musik spielen. Die Besucher können tagsüber und auch nachts an besonderen sportlichen Aktivitäten teilnehmen, wobei einige Veranstaltungsorte bis 3 Uhr morgens geöffnet sind.