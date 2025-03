Tag des Parasports

Inklusive Sportstunde an der Audi Hungaria Deutsche Schule Györ

Anlässlich des ungarischen Parasporttages – der seit 2018 jedes Jahr am 22. Februar begangen wird – fand am Győrer Bildungszentrum eine Veranstaltung statt, bei der Schülerinnen und Schüler der Einrichtung sowie Kinder aus der Bárczi Gusztáv Förderschule neben vielen anderen Aktivitäten gemeinsam an einer inklusiven Sportstunde teilnahmen.





Zu Beginn des Programms begrüßten die geladenen Gäste die Anwesenden: Neben dem Győrer Vizebürgermeister Roland Kósa, dem Präsidenten des ungarischen Paralympischen Komitees László Szabó und dem Präsidenten des Behindertensportvereins DSE Dr. Tamás Kertész richteten auch die Vizedekanin der Pädagogischen Fakultät der Universität Petzné Dr. Szilvia Tóth und in Vertretung des Außenministeriums Ottó Vincze herzliche Worte an die versammelten Sportbegeisterten. Alle Redner waren sich einig, dass Sport verbindet, denn der Sport gehöre allen und auch Menschen mit Handicap sollten sich sportlich betätigen können, weshalb es wichtig sei, auch ihnen adäquate Sportmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen und damit Chancengleichheit zu gewähren.

Schulleiter Andreas Gering betonte in seiner Begrüßungsansprache, dass er Parasportler bewundere, denn sie seien der lebende Beweis dafür, dass Herausforderungen überwunden werden können, auch wenn die individuellen Fähigkeiten eingeschränkt sind. Um sportliche Erfolge zu erlangen sei ein hohes Maß an Mut und Ausdauer notwendig, wodurch Parasportler eine Vorbildfunktion ausübten. Als Stargast nahm Tischtennisspielerin Alexa Szvitacs, Bronzemedaillengewinnerin der Paralympiade 2021 und 2024 sowie Europa- und Weltmeisterin, an der Veranstaltung teil. Sie erklärte, dass sie Einladungen dieser Art immer gerne folge, da es für sie wichtig sei bei der Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen mitzuwirken.

Das Highlight der Veranstaltung bildeten die kurzen Ballwechsel zwischen der Meisterin und den Schülern. Selbstverständlich wurden auch gemeinsame Fotos gemacht. Besonders großes Interesse zeigten die Kinder für die mitgebrachten paralympischen Medaillen. In der Sporthalle maßen sich gemischte Teams bei Fußball- und Basketballspielen, eine Floor Curling-Bahn lud zum Ausprobieren dieser weniger populären Sportart ein. Insgesamt war der inspirierende Vormittag ein voller Erfolg, alle Teilnehmer hatten sichtlich Spaß am gemeinsamen Kräftemessen der besonderen Art.

