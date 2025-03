Szijjártó: Kontinuierlicher Kontakt zwischen den USA und Ungarn

Die US-Regierung und die ungarische Regierung stehen in ständigem Kontakt auf allen Ebenen, sagte der Außen- und Handelsminister am Montag in Budapest auf Fragen bei einer Pressekonferenz zu einem anderen Thema – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó sagte, das wichtigste Thema sei derzeit die „Vermittlung des Friedens in der Ukraine“. Ministerpräsident Viktor Orbán habe mit US-Präsident Donald Trump gesprochen, und in dieser Woche werde es weitere hochrangige Gespräche zwischen der Regierung des US-Präsidenten und der ungarischen Regierung geben, sagte er. „Es hat den Anschein, dass mehrere europäische Staats- und Regierungschefs versuchen, Donald Trumps Friedensbemühungen einen Strich durch die Rechnung zu machen“, sagte er und fügte hinzu, Ungarn unterstütze ihn voll und ganz: „Wir wissen sehr wohl, dass ein Abkommen zwischen den USA und Russland der einzige Weg ist, um Frieden in der Region zu finden, und wir werden uns entsprechend an den europäischen Debatten der kommenden Zeit beteiligen“, sagte er. Mit Blick auf den europäischen Gipfel in dieser Woche sagte Szijjártó, es gebe einen „strategischen Unterschied“ zwischen den Befürwortern des Krieges und den Befürwortern des Friedens, „der nicht durch Kommunikationstricks oder Formulierungen überbrückt werden kann“. Orbán habe deshalb vorgeschlagen, dass der Gipfel auf eine Abschlusserklärung verzichten solle, da es keine Einigung geben werde, sagte er.