Ungarn: Verbot von Drogen soll in der Verfassung verankert werden

Ungarn wird ein Verbot der Herstellung, des Vertriebs, des Konsums und der Werbung für Drogen in seiner Verfassung verankern, sagte der für die Beseitigung des Drogenhandels zuständige Regierungsbeauftragte am Donnerstag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die ungarischen Behörden haben am 1. März eine Fahndung nach Drogenhändlern eingeleitet, um den Drogenhandel auszurotten und eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Drogenhändlern umzusetzen, sagte László Horváth auf einer Pressekonferenz. Die Regierung wolle ein rechtliches Umfeld schaffen, das ein schnelleres, effizienteres und effektiveres Vorgehen der Polizei ermögliche und Drogenhändler abschrecke, fügte er hinzu. Sándor Töreki, ein stellvertretender Polizeichef, sagte, die ungarische Polizei habe einen Aktionsplan mit dem Namen „Delta“ zur Bekämpfung des Drogenhandels ausgearbeitet. Péter Bátyi, Abteilungsleiter im Polizeipräsidium des Komitats Pest, sagte, die Behörden hätten kürzlich strafrechtliche Ermittlungen gegen 20 Drogenhändler und 80 Drogenkonsumenten eingeleitet. Bei den jüngsten Razzien seien 4 kg Drogen, 7 Mio. Forint in bar und Wertsachen im Wert von 30 Mio. Forint (75.300 EUR) beschlagnahmt worden, sagte er.