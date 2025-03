Orbán: Supermarktketten haben eine Woche Zeit für Preissenkungen

Supermarktketten in Ungarn haben eine Woche Zeit, um die Preise zu senken, wenn sie eine Preisregulierung vermeiden wollen, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán in einem wöchentlichen Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán bezeichnete es als „gute Nachricht“, dass die Gespräche mit den Supermarktketten über die Senkung der Gewinnspannen vorankämen, fügte aber hinzu, dass die Fortschritte nicht schnell genug seien. Er räumte ein, dass einige Supermarktketten damit begonnen hätten, die Preise der von der Regierung festgelegten Grundnahrungsmittel zu senken, aber das sei zu wenig und der Wirtschaftsminister müsse weiter an der Sache arbeiten. „Ich würde es gerne vermeiden, mit regulatorischen Mitteln einzugreifen, die die Preise oder die Gewinne der Einzelhändler beeinflussen. Beides ist auf lange Sicht nicht gut für die Wirtschaft, aber wir werden gezwungen sein, das durchzusetzen, wenn nicht alle die Preise senken“, fügte er hinzu. Die Preise steigen nicht, sie werden erhöht, und diejenigen, die die Preise erhöhen, müssen sehen, dass es eine Schwelle gibt, die nicht überschritten werden darf, sagte Orbán.