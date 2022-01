Ungarn: Regierung verhängt Preissenkungen für Grundnahrungsmittel

Die ungarische Regierung hat beschlossen, ab dem 1. Februar die Preise für sechs Lebensmittel zu senken, wie Ministerpräsident Viktor Orbán auf Facebook bekannt gab – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Preise für Zucker, Weizenmehl, Sonnenblumenöl, Schweinekeule, Hühnerbrust und Milch mit 2,8% Fett werden aufgrund der steigenden Lebensmittelpreise auf dem Stand vom 15. Oktober 2021 eingefroren, so der Ministerpräsident. Jedes Geschäft müsse die aktuellen Preise auf das Niveau von Oktober senken, fügte er hinzu.

Die Preisobergrenze ist die jüngste in einer Reihe von Maßnahmen der Regierung, die auf die Bekämpfung der steigenden Inflation abzielen. Orbán wies darauf hin, dass die steigenden Energiepreise zu Preiserhöhungen in ganz Europa führten. Die ungarische Regierung schütze jedoch die Familien, fügte er hinzu. „Wir haben den Anstieg der Benzinpreise eingedämmt, die Hypothekenzinsen gedeckelt und eine Politik der Senkung der Versorgungsgebühren verfolgt, durch die ungarische Familien zu festen Preisen mit Energie versorgt werden, was sie schützen wird“, sagte der Ministerpräsident. „Ungarn muss sich weiter vorwärts bewegen, nicht rückwärts.“

Im vergangenen Monat kündigte Orbán an, die Zinssätze für private Hypotheken für sechs Monate auf dem Stand von Ende Oktober einzufrieren. Im November gab die Regierung eine Entscheidung bekannt, den Preis für Benzin und Diesel auf 480 Forint (1,30 EUR) pro Liter zu begrenzen.