Regierung will Gewinnspannen der Supermärkte für einige Lebensmittel begrenzen

Ministerpräsident Viktor Orbán kündigte am Dienstag in einer Videobotschaft in den sozialen Medien an, dass die Regierung die Gewinnspannen des Einzelhandels bei einigen Grundnahrungsmitteln ab Mitte März auf 10 Prozent begrenzen werde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte, die Obergrenze werde für 30 Grundnahrungsmittel gelten und bis Ende Mai in Kraft bleiben. Sollte eine Überprüfung ergeben, dass die Maßnahme zu diesem Zeitpunkt immer noch notwendig ist, werde sie fortgesetzt, fügte er hinzu. Er sagte, die Regierung habe Gespräche mit den Supermarktketten geführt, um „ungerechtfertigte und exorbitante“ Preiserhöhungen abzumildern, aber die Angebote der Einzelhändler seien „weit hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben“. Er wies darauf hin, dass die Preise für Eier um 40 Prozent gestiegen seien und die Preise für Butter und Sauerrahm um mehr als 80 Prozent. „Das ist inakzeptabel“, sagte er.