Orbán: EU-Mitgliedschaft der Ukraine würde die europäische und ungarische Wirtschaft ruinieren

Die Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union würde die Wirtschaft der EU und Ungarns ruinieren, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und forderte, die Entscheidung in dieser Angelegenheit zu verschieben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit Blick auf den EU-Sondergipfel zur Ukraine am Donnerstag sagte Orbán in Brüssel, dass die derzeitige Vision, die Ukraine zu unterstützen, die europäische Wirtschaft ruinieren würde. „Hilfe ist eine schöne Sache“, und die Ukraine braucht sie, sagte er, „aber wir können ihnen nicht helfen, indem wir uns selbst ruinieren“. Die Tendenz müsse rechtzeitig gestoppt werden, „denn es gibt keine Chance, jetzt eine verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen“. Die Ukraine könne der EU nur mit der einstimmigen Unterstützung aller Mitgliedstaaten beitreten, sagte er. Er fügte hinzu, er wolle so schnell wie möglich ein Referendum zu diesem Thema herbeiführen.