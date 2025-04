Orbán: Zollkrieg wird innerhalb von Monaten beendet

Ministerpräsident Viktor Orbán sagte am Freitag in einem wöchentlichen Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der laufende Zollkrieg sei eine „taktische Angelegenheit“ und werde innerhalb von Monaten beendet sein – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán wies darauf hin, dass US-Präsident Donald Trump vor der Wahl versprochen hatte, den Welthandel umzugestalten und Amerika gegenüber seinen Handelspartnern besser zu positionieren. Er sagte, die Amerikaner würden mit jedem einzelnen eine Vereinbarung treffen, die zu einem neuen Gleichgewicht führe, und fügte hinzu, dass dieser Prozess „1-2 Monate“ dauern werde. Er sagte, der Zollkrieg werde sich bald in einen „Zollfrieden“ verwandeln, der Ungarn zugute kommen werde. Orbán sagte, die Bedeutung des Zollkriegs stehe „weit hinter“ dem Krieg in der Ukraine und der Frage der Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union zurück, da dies „für viele Jahre“ auf der Tagesordnung stehe und Ungarn „ruinieren“ könne. Die Frage des Zollkriegs sollte „den Experten überlassen werden“, sagte er, „während unsere Aufmerksamkeit und Energie auf die EU-Mitgliedschaft der Ukraine gerichtet sein sollte“.