Stadtverwaltungsgesellschaft übt als einzige Partei Vorkaufsrecht für Rákosrendezö aus

Die Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (BKM), ein Versorgungsunternehmen im Besitz des Budapester Stadtrats, ist die einzige Partei, die das Vorkaufsrecht für den Kauf einer Industriebrache ausgeübt hat, die für die Entwicklung rund um den Bahnhof Rákosrendező im Norden der Hauptstadt vorgesehen ist, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium teilte mit, dass die Frist für die Stockton Zrt. zur Ausübung ihres Vorkaufsrechts für das Grundstück abgelaufen sei. BKM muss dem Verkäufer der Immobilie, dem Staat, innerhalb von acht Tagen nach Vertragsunterzeichnung eine Eigentümergarantie oder eine gleichwertige Sicherheit für die ersten beiden Raten des Kaufpreises in Höhe von rund 30,5 Mrd. Forint vorlegen, so das Ministerium. Innerhalb von zehn Arbeitstagen muss das Unternehmen 25 Prozent des gesamten Kaufpreises überweisen: 12,7 Milliarden Forint, fügte es hinzu. BKM muss innerhalb von 60 Tagen einen Vertrag mit der staatlichen Eisenbahngesellschaft MAV unterzeichnen, der die Nutzung der Flächen für das rollende Material regelt, so das Ministerium. BKM ist auch für die Sanierung des Geländes verantwortlich und muss innerhalb von sechs Monaten eine Vereinbarung mit dem Bau- und Verkehrsministerium treffen, in der die für die Umsetzung der geplanten Entwicklungen auf dem Gelände erforderlichen Vorschriften festgelegt werden. Das Ministerium wies darauf hin, dass im Januar ein Regierungsbeschluss über den Verkauf der Industriebrache gefasst worden sei, um die Bedingungen eines zwischenstaatlichen Abkommens mit den Vereinigten Arabischen Emiraten zu erfüllen.