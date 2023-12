Orbán: EU-Integration der Ukraine verfrüht

Die Integration der Ukraine in die Europäische Union sei „extrem verfrüht“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der französischen Wochenzeitung Le Point – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte, der Beitritt sei nicht angemessen vorbereitet worden und seine Struktur stelle nicht sicher, „dass er mehr einbringt, als er kostet“, sagte Orbán in einem breit angelegten Interview, in dem es um Migration, die Rolle der NATO, ein gemeinsames europäisches Verteidigungssystem und die Wahlen zum Europäischen Parlament ging. Die Ukraine sei „eines der korruptesten Länder der Welt und nicht bereit für einen EU-Beitritt“, sagte er. Ungarn, als Nachbar der Ukraine, „weiß genau, was dort vor sich geht, egal was man in Paris, Brüssel oder Den Haag denkt“, sagte Orbán. Er wies den Vorwurf zurück, Ungarn lege sein Veto gegen EU-Initiativen ein. „Sagen wir einfach, wir stimmen ihnen nicht zu“. „Die EU-Mitgliedschaft der Ukraine würde die anderen Mitgliedsstaaten belasten, die mehr Beiträge zahlen müssten“, sagte er. Frankreich, fügte er hinzu, müsste jedes Jahr 3,5 Milliarden Euro mehr beitragen als bisher. Die Einbindung der ukrainischen Landwirtschaft in das EU-System würde den Sektor in anderen Ländern „ruinieren“, warnte er. Orbán schlug vor, eine strategische Partnerschaft mit der Ukraine zu gründen, die Möglichkeiten für die Unterzeichnung von Abkommen über Landwirtschaft, Zölle und Sicherheit eröffnen würde.

