Es ist wichtig, dass alle am Referendum der Regierung über den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union teilnehmen, „damit das Geld der Ungarn nicht in die Ukraine fließt“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem auf Facebook geposteten Video wies Orbán darauf hin, dass die Europäische Volkspartei am Dienstag ihren Kongress in Valencia abgehalten hat. „Die Europäische Volkspartei kontrolliert im Wesentlichen die Europäische Union; sie sind die wichtigsten Bürokraten der Europäischen Union, und gestern haben sie beschlossen, dass noch mehr Waffen und noch mehr Geld an die Ukraine geliefert werden sollten, und – wie sie sagen – die Ukraine sollte im Schnellverfahren in die EU aufgenommen werden“.

Orbán sagte, während die Vereinigten Staaten Friedensgespräche führten, „versuchen sie, diese von hinten zu vereiteln“. „Außerdem leidet die Wirtschaft der Europäischen Union, und anstatt das Geld für die europäische Bevölkerung und die europäische Wirtschaft auszugeben, wollen sie es in die Ukraine schicken“, sagte er. Der Ministerpräsident forderte die Öffentlichkeit auf, sich an dem laufenden Referendum der Regierung über den EU-Beitritt der Ukraine zu beteiligen, „um dies zu verhindern und damit das Geld der Ungarn nicht in die Ukraine fließt“.