Kapitalerhöhung bei GYSEV nach Gerichtsbeschluss eingetragen

Eine Kapitalerhöhung bei GYSEV, mit der der Anteil des ungarischen Staates an der regionalen Eisenbahngesellschaft auf 75 % erhöht wird, wurde registriert, nachdem ein Gericht in Györ (Nordwestungarn) einen Antrag auf Überprüfung der Entscheidung der Aktionäre und Aussetzung der Kapitalerhöhung abgelehnt hatte, teilte das Ministerium für Bau und Verkehr am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Das Ministerium wies darauf hin, dass der ungarische Staat seinen Anteil an GYSEV von 65,6 % durch den Erwerb von 6,1 % der Aktien von der österreichischen Strabag im Oktober aufgestockt hatte. Der Anteil des ungarischen Staates stieg auf 75,0 %, nachdem eine Hauptversammlung im Dezember einer Kapitalerhöhung zugestimmt hatte. Der Staat Österreich, der nach der Kapitalerhöhung einen Anteil von knapp 25 % hielt, klagte auf Überprüfung der Entscheidung der Aktionäre und Aussetzung ihrer Umsetzung. Das Ministerium erklärte, dass die Eigentümerstruktur von GYSEV nach der Kapitalerhöhung dem Management des Unternehmens neue Impulse geben und den Weg für die Entwicklung von GYSEV ebnen würde, während gleichzeitig Fragen der Verantwortung geklärt würden.