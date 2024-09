Ungarn will Mehrheitsbeteiligung an GySEV erwerben

Der ungarische Staat könnte den Anteil des österreichischen Bauunternehmens Strabag an der GySEV übernehmen und damit eine Mehrheitsbeteiligung an der regionalen Eisenbahngesellschaft erwerben, sagte Bau- und Verkehrsminister Janos Lazar am Donnerstag in einem Beitrag in den sozialen Medien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Lazar warf den früheren sozialistischen Regierungen Ungarns vor, Verträge mit den Österreichern unterzeichnet zu haben, die die ungarische Seite „ungerechtfertigt benachteiligt“ hätten. Während der ungarische Staat noch mehr Geld in GySEV stecke, hätten die Österreicher es versäumt, ihren Anteil an der Kapitalerhöhung zu leisten, während sie ihr Vetorecht behalten hätten, fügte er hinzu. Er wies darauf hin, dass die GySEV im Besitz der Staaten Österreich und Ungarn sowie der Strabag sei. Die österreichische Wettbewerbsbehörde hat nun die Übernahme der Strabag-Beteiligung durch Ungarn genehmigt, fügte er hinzu.