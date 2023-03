Ungarn erwirbt indirekte Minderheitsbeteiligung an Yettel

Das staatliche Unternehmen Corvinus Nemzetközi Befektetési hat durch einen Aktientausch mit Antenna Hungária, einer Einheit des börsennotierten IT-Unternehmens 4iG, eine indirekte Minderheitsbeteiligung am Mobilfunkanbieter Yettel erworben, teilte das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Transaktion erhöhe den Anteil und die Rolle des Staates im „strategisch wichtigen Telekommunikationssektor“ weiter und verschaffe ihm eine Minderheitsbeteiligung an zwei der führenden Unternehmen des Sektors, so das Ministerium in einer Erklärung. Neben der weiteren Diversifizierung des staatlichen Investitionsportfolios im Telekommunikationssektor ermöglicht die Transaktion „dem Staat als Eigentümer, einen stärkeren und effizienteren Beitrag zur Entwicklung des Sektors zu leisten … und damit weitere Vorteile für die Teilnehmer, die Leistung der ungarischen Wirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu gewährleisten“, so das Ministerium weiter.

4iG teilte in einer Erklärung mit, dass Antenna Hungária seinen Anteil an Vodafone Magyarország auf 70,5 % erhöht habe, nachdem es von Corvinus einen Anteil von 19,5 % an Vodafone Hungária im Rahmen eines Tausches gegen 25 % der Tochtergesellschaften der PPF Telecom Group erworben habe: Yettel Magyarország, Yettel Real Estate und CETIN Hungary. Infolge der Transaktion wurde der Anteil von Corvinus an Vodafone Magyarország auf 29,5 % reduziert. Laut 4iG wird der Vorstand von Vodafone Magyarország von derzeit fünf auf sieben Mitglieder erweitert. Fünf der Sitze werden von Vertretern von Antenna Hungária eingenommen. Antenna Hungária und Corvinus haben die Übernahme von Vodafone Ungarn für 660 Milliarden Forint (1,7 Mrd. EUR) im Januar abgeschlossen. Das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung erklärte, die Übernahme werde keine direkten Auswirkungen auf die Kunden von Vodafone Magyarország oder Yettel Magyarország haben.