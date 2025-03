Einzelhändler plädieren für eine breitere Anwendung der Gewinnspannenbegrenzung

Der Einzelhandelsverband OKSZ hat erklärt, dass die Begrenzung der Gewinnspannen der Supermärkte auf 10 Prozent bei einigen Grundnahrungsmitteln für alle Akteure in der Lieferkette gelten sollte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Erklärung, die nach der Ankündigung der Maßnahme durch die Regierung am Dienstag herausgegeben wurde und Teil der Bemühungen ist, die Inflation bei den Lebensmittelpreisen einzudämmen, betonte der OKSZ, dass die Obergrenze nur dann wirksam sein könne, wenn sie für alle Akteure in der Lebensmittelversorgungskette gelte. Eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung erhalte und stärke die Kaufkraft der Verbraucher und könne dazu beitragen, die Inflationsziele zu erreichen, fügte der Verband hinzu. Der OKSZ erklärte, er werde die Auswirkungen der Maßnahme nach Erlass der entsprechenden Verordnungen prüfen.