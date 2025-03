Konsultation mit Einzelhändlern zur Deckelung der Gewinnspanne dauert an

Das Wirtschaftsministerium erklärte am Freitag, dass es mit den betroffenen Einzelhändlern in Bezug auf die Umsetzung der Deckelung der Gewinnspanne in ständigem Kontakt stehe – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium sagte, es werde alle Anfragen prüfen, auch die des Einzelhandelsverbands OKSZ. Es stellte fest, dass der Verband dem Ministerium bisher nur eine Frage zum Anteil der Eigenmarkenprodukte gestellt hat, die einer Klärung bedarf. Das Ministerium teilte mit, dass auch ein professioneller Leitfaden veröffentlicht werden soll, der den relevanten Akteuren bei der vorhersehbaren und einheitlichen Anwendung des Gesetzes helfen soll. Nach Angaben des Ministeriums könnte die am Montag in Kraft tretende Margenbegrenzung, die die Gewinnspannen der Supermärkte bei einigen Waren auf 10 Prozent begrenzt, zu einer durchschnittlichen Preissenkung von mehr als 10 Prozent für die dreißig betroffenen Produktkategorien führen.