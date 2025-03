Masterplast unterzeichnet strategisches Kooperationsabkommen mit der Regierung

Der börsennotierte Baustoffhersteller Masterplast gab am späten Freitagabend an der Budapester Börse bekannt, dass in naher Zukunft ein strategisches Kooperationsabkommen zwischen dem Unternehmen und der ungarischen Regierung geschlossen werden soll – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ziel der Vereinbarung ist es, die Präsenz des Unternehmens in Ungarn langfristig zu stärken und auszubauen. Zu den vorrangigen Bereichen der Zusammenarbeit gehören die Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes, die Förderung von Innovation, Forschung und Entwicklung sowie die Unterstützung des dualen Ausbildungssystems. Im Rahmen des in Vorbereitung befindlichen strategischen Kooperationsabkommens verpflichtet sich das Unternehmen zur Ausweitung seiner Investitionen in Ungarn, während die Regierung bereit ist, die Exportaktivitäten von Masterplast und die Ausbildung seiner Mitarbeiter zu unterstützen. Die Zusammenarbeit würde auch die Integration ungarischer Zulieferer, die Unterstützung lokaler Gemeinden und die Förderung Ungarns als Investitionsstandort auf internationaler Ebene umfassen.