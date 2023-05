Nagy erörtert mit Einzelhändlern obligatorische Lebensmittelrabatte

Der Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Márton Nagy, erörterte am Dienstag bei einem Treffen mit Einzelhändlern und Berufsverbänden einen Vorschlag, der vorsieht, dass größere Supermärkte regelmäßig Rabatte auf ausgewählte Produkte in einer Reihe von Kategorien anbieten müssen, wie sein Ministerium mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Konsultationen konzentrierten sich auf die Fertigstellung der Details des Verordnungsentwurfs, teilte das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung in einer Erklärung mit. Die obligatorischen Rabatte würden vom 1. Juni bis zum 30. September gelten, hieß es, wobei die Produkte für die Sonderangebote wöchentlich ausgewählt werden müssten.

In der Verordnung werden Grundnahrungsmittel in 20 Kategorien eingeteilt, darunter Geflügel, Käse, Brot, Backwaren, Gemüse, Obst, Reis und andere Getreidesorten, heißt es in der Erklärung. Die Lebensmittelketten müssen ein Produkt ihrer Wahl aus allen 20 Kategorien um mindestens 10 % gegenüber dem niedrigsten Preis der letzten 30 Tage verbilligen. Nagy sagte, dass die Regierung der Zusammenarbeit und den Konsultationen mit den staatlichen Akteuren und den Marktteilnehmern besondere Aufmerksamkeit widme, und fügte hinzu, dass die Regierung die Empfehlungen ihrer Partner bei der endgültigen Festlegung der Rabattregelungen berücksichtigen werde. Nagy und der Staatssekretär für Lebensmittelindustrie und Handelspolitik im Landwirtschaftsministerium, Márton Nobilis, hielten am Dienstag zwei getrennte Treffen mit Brancheninsidern ab, um die Maßnahme zu erörtern: eines mit Vertretern der Supermarktketten CBA, Real, Ecofamily, AFEOSZ-COOP und dem Chefsekretär des Handelsverbandes MNKSZ; das andere mit Vertretern von Aldi, Auchan, Lidl, Penny, Spar und Tesco sowie dem Chefsekretär des Handelsverbandes OKSZ, so das Ministerium.