Wirtschaftsministerium übernimmt N7 Holding

Das Wirtschaftsministerium wird ab dem 1. August die Eigentumsrechte des Staates an der N7 Holding Nationale Innovationsgesellschaft für die Verteidigungsindustrie ausüben, teilte das Ministerium mit. Die Eigentumsrechte wurden zuvor vom Verteidigungsministerium ausgeübt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Änderung stehe im Einklang mit der Strategie der Regierung, eine organischere Integration der Verteidigungsindustrie und der damit verbundenen F+E-Aktivitäten in die Volkswirtschaft zu erreichen, informierte das Ministerium in einer Erklärung. Das Ministerium erklärte, eines der Hauptziele sei es, sicherzustellen, dass die Unternehmen der Verteidigungsindustrie in Zusammenarbeit mit strategischen Partnern in der Lage seien, den künftigen Entwicklungsbedarf der ungarischen Streitkräfte zu decken und auf dem internationalen Markt Fuß zu fassen, um so die langfristige Zukunft der Branche zu sichern. Die Entwicklung einer wettbewerbsfähigen Verteidigungsindustrie sei eine Frage der Souveränität und ein vorrangiges strategisches Ziel. Das Ministerium verwies auch auf den wachsenden Beitrag der Verteidigungsindustrie zum Wirtschaftswachstum Ungarns. Ferenc Antal, ein Wirtschaftswissenschaftler und Jurist, der zuvor als Manager bei Deloitte Schweiz tätig war, wurde mit Wirkung vom 1. August zum CEO von N7 ernannt. Seine Aufgabe wird es sein, die Grundsätze der Unternehmensführung zu entwickeln und umzusetzen, die einen erfolgreichen Betrieb im Sinne der Strategie der ungarischen Verteidigungsindustrie gewährleisten, so das Ministerium.