Agrarunternehmen Szerencsi startet 5,5-Milliarden-HUF-Investition

Das Agrarunternehmen Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. hat am Donnerstag an seinem Standort in Taktaharkány (Nordost-Ungarn) eine Investition in Höhe von 5,5 Mrd. HUF gestartet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szerencsi wird seine Eierverpackungskapazitäten ausbauen, Bewässerungssysteme installieren und Entwicklungen in seiner Schweinefarm und seinem Fleischverarbeitungsbetrieb vornehmen. Landwirtschaftsminister István Nagy erklärte, dass der lokale Agrarsektor nicht nur Entwicklungen vornehmen, sondern auch das Vertrauen der Verbraucher gewinnen müsse. Durch den Kauf lokaler Produkte wird der Lebensunterhalt der ungarischen Landwirte und ihrer Familien gesichert, fügte er hinzu.