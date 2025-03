Tibor Navracsics: Die Balaton-Region erhält 105 Dienstwohnungen

Das Ministerium für öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung (KTM) hat 5 Milliarden Forint für den Bau von Dienstwohnungen in der Balaton-Region zur Verfügung gestellt, was es der Ferienregion ermöglichen wird, 105 Dienstwohnungen durch Neubauten und Renovierungen zu erwerben, sagte Tibor Navracsics, Leiter des Ministeriums, auf einer Pressekonferenz zu dem Programm, die am Donnerstag in Siófok stattfand – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Tibor Navracsics sagte, dass man im Jahr 2022 festgestellt habe, dass es in der Balatonregion eine Reihe von Problemen gebe, die ein Eingreifen der Regierung erforderten. Das Ministerium wolle den Gemeinden der Ferienregion mit einem Sonderprogramm helfen, das im vergangenen Jahr angekündigt wurde und den Bau von Dienstwohnungen für Fachleute, die in der Region öffentliche Dienstleistungen erbringen, unterstützt, sagte er. Judit Czunyiné Bertalan, Staatsministerin für Raumentwicklung des Ministeriums für Verkehr und Tourismus und Ko-Vorsitzende des Balaton-Entwicklungsrates (BFT), sagte, dass die vom BFT durchgeführte zweistufige Ausschreibung die Schaffung von gemeindeeigenen Dienstwohnungen in der Balaton-Region im Wert von 5,2 Milliarden Forint ermöglichen wird, einschließlich des Eigenanteils der Gemeinden.