Zahl der Kurgäste in Ungarn wird 2025 das Niveau vor der Pandemie übersteigen

Die Zahl der Kurgäste in Ungarn wird voraussichtlich den Rekordwert von 2019 übertreffen, sagte der ungarische Heilbäderverband am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Péter Zámbori, der stellvertretende Vorsitzende des Verbandes, sagte, dass die Besucherzahlen im Jahr 2024 um 5 Prozent gegenüber den 33 Millionen im Jahr 2023 gestiegen seien. Diese Zahl sei aber immer noch rund 10 Prozent niedriger als 2019, dem Jahr vor der Pandemie, fügte er hinzu. Die Einnahmen der Heilbäder erreichten 2023 238 Milliarden Forint. Daten aus dem Jahr 2024 liegen noch nicht vor. Die durchschnittlichen Nettoeintrittspreise lagen 2024 bei fast 4.000 Forint und damit deutlich über den 2.300 Forint des Jahres 2019. Zoltán Balogh, der Chefsekretär des Verbandes, drängte darauf, den Versicherungsschutz für Kuraufenthalte zu überdenken. Derzeit seien nur zwei Besuche pro Jahr abgedeckt, fügte er hinzu. Der Verband hat 108 Mitglieder, etwa die Hälfte der 220 ungarischen Heilbäder.