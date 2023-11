Ungarn: Wachstum von 3-4 Prozent für 2024 erwartet

Ungarns Wirtschaft wird im Jahr 2024 voraussichtlich um 3-4 % wachsen, sagte der Finanzminister bei einem Treffen des Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ungarns Wirtschaft habe sich nach der Coronavirus-Pandemie schnell erholt, sagte Mihály Varga auf der Tagung des in London ansässigen Think Tanks für Zentralbanken, Wirtschaftspolitik und öffentliche Investitionen. Im Jahr 2021 stieg das BIP des Landes um 7,1 %, fügte er hinzu. Der Konflikt in der Ukraine dämpfte das Wachstum, aber es wird erwartet, dass Ungarn 2024 wieder expandieren wird. Der Arbeitsmarkt bleibe stabil, mit einer niedrigen Arbeitslosenquote und einer Beschäftigungsquote von 75 %, sagte er. Die Inflation erreichte im Januar einen Höchststand von 25,7 % und sank im Oktober auf 9,9 %, sagte er. Die Leistungsbilanz hat sich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 verbessert, und die Außenhandelsbilanz wird voraussichtlich einen Rekordwert erreichen. Ungarns Investitionsquote ist die höchste in der Europäischen Union und dürfte dank einer Unternehmenssteuer von 9 %, der niedrigsten in der EU, weiter steigen, fügte er hinzu. Das ESVG-Defizit wird in diesem Jahr voraussichtlich 5,2 % des BIP betragen und bis 2024 auf 2,9 % sinken, sagte er.

Barnabás Virág, der stellvertretende Präsident der Ungarischen Nationalbank (NBH), erklärte auf dem Forum, dass es in Mitteleuropa eine Herausforderung sei, die Inflation zu bekämpfen. Die Tatsache, dass sie in der Eurozone und den USA bei etwa 3 % liege, sei ein gutes Zeichen, sagte er. Für Ungarn wird im Dezember eine Inflationsrate von etwa 7 % erwartet, fügte er hinzu. Die dreimonatige Kerninflation sei unter 4 % gesunken, fügte er hinzu. Es wird erwartet, dass der Leitzins bis zum Jahresende unter 11 % und bis Februar im einstelligen Bereich liegen wird, sagte er.