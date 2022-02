Ungarn: Gästeübernachtungen im Dezember um 630 Prozent gestiegen

Die Zahl der Gästeübernachtungen in kommerziellen Beherbergungsbetrieben in Ungarn stieg im Dezember um 630 % auf 1.164.000, ausgehend von einem niedrigen Niveau, das durch die Reisebeschränkungen während der dritten Welle der Coronavirus-Pandemie bedingt war, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der Gästeübernachtungen von inländischen Reisenden stieg um 446 % auf 616.000. Die Zahl der Übernachtungen ausländischer Besucher stieg um 1.074 % auf 548.000. Das KSH stellte fest, dass die Zahl der Gästeübernachtungen im Vergleich zum gleichen Monat des Jahres 2019, also vor der Pandemie, um 42 % zurückgegangen ist.

Die Einnahmen der gewerblichen Beherbergungsbetriebe erreichten im Dezember 28 Milliarden Forint (79,3 Mio. EUR) und stiegen damit um 795 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Für das gesamte Jahr stieg die Zahl der Gästeübernachtungen um 11 % auf 15.223.000. Die Zahl der Übernachtungen von inländischen Reisenden stieg um 6 % auf 10.501.000 und die Zahl der Übernachtungen von Ausländern stieg um 25 % auf 4.731.000.

Das beliebteste Reiseziel in Ungarn war im vergangenen Jahr der Balaton mit 3.602.000 Übernachtungen. An zweiter Stelle lag Budapest mit 3.176.000 Übernachtungen, gefolgt von der Region West-Transdanubien mit 1.793.000 Übernachtungen. Die Einnahmen der gewerblichen Beherbergungsbetriebe stiegen um 24 % auf 290 Milliarden Forint für das Jahr. Die Einnahmen der Hotels beliefen sich auf 244 Mrd. Forint, was 84 % der Gesamteinnahmen ausmacht. Die Einnahmen von Bed and Breakfasts beliefen sich auf 27 Milliarden Forint, was einem Anteil von 9 % entspricht.