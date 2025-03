4-MW-Solarpark von UBM geht ans Netz

UBM hat einen 4-MW-Solarpark in Nyírmeggyes (Nordost-Ungarn) in Betrieb genommen, teilte das Agrarunternehmen am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der mit einem Kostenaufwand von rund 1,8 Mrd. HUF errichtete Park wird 5.880 MWh Strom erzeugen, genug um 1.300 bis 1.500 Haushalte zu versorgen. UBM hat 20 Prozent der Investitionskosten aus eigenen Mitteln bezahlt, 45 Prozent wurden durch staatliche Unterstützung abgedeckt. Der Rest wurde mit Hilfe von grünen Krediten in Zusammenarbeit mit der Magyar Eximbank und der MBH Bank finanziert. UBM erzielte in dem am 30. Juni abgeschlossenen Geschäftsjahr einen konsolidierten Umsatz von 199 Mrd. HUF.