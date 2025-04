Die jährliche Kapazität der Verbindungsleitung zwischen den Gasnetzen Ungarns und der Slowakei wurde von 2,6 Mrd. auf 3,5 Mrd. Kubikmeter erhöht, teilte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Dienstag in Komárom an der Grenze mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Szijjártó machte diese Ankündigung auf einer Pressekonferenz mit Peter Ziga, dem stellvertretenden Sprecher des slowakischen Nationalrats. Szijjártó wies darauf hin, dass die Gaslieferungen über die Verbindungsleitung in die Slowakei im Zeitraum Januar-März um 50 % gestiegen seien. Da die Ukraine den Gastransit unterbrochen habe, stehe Mitteleuropa vor einem ernsthaften Versorgungsproblem, fügte er hinzu. Wäre die Entscheidung zum Bau der Verbindungsleitung und der TurkStream-Pipeline nicht früher getroffen worden, wäre die Gasversorgung beider Länder heute nicht gesichert. Szijjártó sagte, sowohl Ungarn als auch die Slowakei wünschten sich eine europäisch-amerikanische Zusammenarbeit auf der Grundlage gegenseitigen Respekts.