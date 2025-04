Szaborkúti Pálinka und Weine

Vom Großvater übernommen führt der Obstbrenner Péter Szabó mit viel Engagement die alte ungarische Tradition des Obstbrennens, des Pálinka-Brennens weiter.





In Kőröshegy unweit von Balatonföldvár setzt er bewusst auf die traditionelle Methode der doppelten Destillation in kleinen Mengen. Im ältesten Gebäude des Dorfes betreibt die Familie seit 1986 ihre Brennerei mit dem Ziel, feinen hausgemachten Pálinka aus gutem, bei Kleinbauern der Region aufgekauftem Obst auf den Tisch zu bringen. Die Trauben für den Irsai und Cserszegi Pálinka stammen aus den eigenen Weingärten, so dass der Prozess von der Rebe bis zur Flasche vor Ort verfolgt wird.

In echter Handarbeit werden das gute Obst und die eigenen Trauben für den Brand vorbereitet und destilliert – von der Maische bis zum Brennen. Mit der Erfahrung von über 35 Jahren entschloss sich Péter Szabó im Jahr 2021, die eigenen Pálinka abzufüllen und an Wettbewerben teilzunehmen. Der Erfolg gibt ihm recht: zahlreiche Auszeichnungen und Prämierungen mit Gold, Silber und Bronze bestätigen die Qualität der Szaborkúti Pálinka-Brennerei. Sie treiben den Brenner an, seine Ideen für immer neue Geschmacksrichtungen zu verwirklichen.

Dazu gehört auch, dass der Familienbetrieb Szaborkúti Pálinkák és Borok mittlerweile eigene Weine keltert. Die Obstbrände und Weine sind auf Wunsch nach einer Verkostung vor Ort erhältlich und werden auch online im Webshop vertrieben – https://szaborkut.hu/shop.

Unter dem Motto „Gutes aus eigenem Obst“ ist der Familienbetrieb von Anfang an auch eine Auftragsbrennerei und hat sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Tausende zufriedene Kunden der letzten Jahrzehnte ermutigen den Brenner, seine Technologie nicht oder nur minimal zu verändern. „Ich versuche, meinen eigenen Weg zu gehen, ich habe eine Vorstellung davon, wie meiner Meinung nach ein wirklich guter hausgemachter Pálinka aussieht. Bei meinen Entwicklungen achte ich darauf, dass sich die gewohnte Qualität nur positiv verändert und meine Pálinka ihren handwerklich gemachten Charakter nicht verlieren”, so der Brenner Péter Szabó.

Nach der Renovierung des Abfüllbetriebs und der Probierstube mit Terrasse ist Szaborkúti Pálinkák és Borok in Kereki ab Anfang Juni 2025 wieder geöffnet und erwartet seine Besucher für ein unvergessliches Erlebnis bei der Verkostung feiner Pálinka und Weine.

Szaborkúti Pálinkák és Borok

8618 Kereki, Petőfi Sándor utca 19/c.

Telefon: 0036 (30) 872 1155 (deutschsprachig)

E-Mail: kerorkut@gmail.com

Homepage: https://szaborkut.hu