Nagy: Dekontaminierung der Maul- und Klauenseuche vor Ort neigt sich dem Ende zu

Der Kampf gegen die Maul- und Klauenseuche in infizierten Betrieben neigt sich dem Ende zu, aber gleichzeitig muss die Abwehr weitergehen, sagte Landwirtschaftsminister István Nagy nach einer Sitzung eines operativen Korps für Tiergesundheit am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Nagy sagte, es sei gelungen, die weitere Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche zu stoppen, und es gebe keine neuen Fälle in Ungarn. Der Ausnahmezustand wurde aufgehoben, womit die erste Phase des Kampfes gegen das Virus abgeschlossen ist. Nach Angaben des Ministers wurden 1.115 Proben entnommen und 70.000 Tests durchgeführt, die alle negativ ausfielen, aber das Virus kann 14 Tage lang latent bleiben. Um einen erneuten Ausbruch zu verhindern, müsse man sich an die Regeln halten, diszipliniert vorgehen und die Vorschriften strikt einhalten. Nagy sagte, die Entschädigung durch die Regierung werde den Viehzuchtbetrieben helfen, die Arbeit so schnell wie möglich wieder aufzunehmen, der Staat werde die Löhne der dort Beschäftigten auf Kosten des staatlichen Lohngarantiefonds übernehmen und die betroffenen Betriebe würden ein einjähriges Moratorium für die Kreditraten erhalten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der nationale Chefveterinär Szabolcs Pásztor sagte, dass die betroffenen Betriebe geschlossen bleiben und die restriktiven Maßnahmen beibehalten werden. Er forderte die Landwirte auf, dass nur diejenigen, deren Anwesenheit erforderlich ist, die Tierhaltungsanlagen betreten sollten. Die Behörden verschärfen landesweit die Kontrollen, und wer dagegen verstößt, muss mit empfindlichen Strafen rechnen, fügte er hinzu.