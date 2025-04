Bewerbungen für die Sommer-Elisabeth-Camps am Balaton sind bis zum 30. April möglich

Bewerbungen für die Sommer-Elisabeth-Camps am Balaton (in Zánka und Fonyódliget) sind bis zum 30. April möglich, teilte die veranstaltende Firma am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

Laut einer Mitteilung der Stiftung Elisabeth für Kinder des Karpatenbeckens erwartet der Veranstalter ab dem 22. Juni Urlauber zu sechstägigen Ferien mit fünf Übernachtungen an den beiden Orten. Die Kinder können von überall im Land kostenlos mit dem Zug zu den Balaton-Camps und wieder nach Hause reisen, hieß es. Schulen können sich bis zum 30. April um 14:00 Uhr über die Online-Schnittstelle E-camp Plus auf erzsebettaborok.hu für die Balaton-Camps mit Schülern der Klassen 1-8 anmelden. Auf den modernen, renovierten Campingplätzen in Zánka und Fonyódliget erwartet die Kinder ein breites Spektrum an Erlebnissen. Die Organisatoren bieten Unterkunft, fünf Mahlzeiten pro Tag – unter Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse – und eine 24-Stunden-Gesundheitsversorgung sowie ein reichhaltiges Programm an Aktivitäten. Die Camper können an kulturellen, wissenschaftlichen, sportlichen und gemeinschaftsfördernden Aktivitäten sowie an traditionellen und digitalen Bildungsmaßnahmen teilnehmen; außerdem werden Kite-Surfen und Schifffahrten angeboten.