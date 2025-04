Der Frühling begann mit einem Boom auf dem Gebrauchtwagenmarkt

Im März wechselten auf dem heimischen Gebrauchtwagenmarkt 84.504 Autos den Besitzer, das sind 13 Prozent mehr als im Vorjahr, informierte JóAutók.hu am Dienstag unter Berufung auf vorläufige Daten von DataHouse – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In der Erklärung wurde betont, dass sich der monatliche Umsatz in den vergangenen 12 Monaten in mehreren Fällen der 80.000er-Marke genähert hat, diese aber zum ersten Mal überschritten wurde. Laut Bertalan Halász, CEO von JóAutók.hu, ist der Anstieg im März das Ergebnis mehrerer Effekte. Dazu zählt er den Mangel an Autoverkäufen in den Vorjahren und den Anstieg der Realeinkommen. Langfristig wirke auch die fortgesetzte Erweiterung des Pkw-Bestandes darauf hin, dass die monatlichen Verkäufe in den kommenden Perioden immer häufiger die 80.000er-Marke überschreiten werden, stellte er fest.

Auf dem Gebrauchtwagenmarkt wechselten im ersten Quartal 238.100 Fahrzeuge den Besitzer, was einem jährlichen Zuwachs von 6,4 Prozent entspricht. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der importierten Gebrauchtwagen im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 Prozent auf 32.800 Einheiten. Sechs Marken hatten in den ersten drei Monaten des Jahres einen Anteil von 49 Prozent am Gesamtabsatz. Opel führte den Markt an (10,3 Prozent), gefolgt von Volkswagen (10,2 Prozent) und Suzuki (8,2 Prozent).