Inkubator für grüne Technologien und künstliche Intelligenz nimmt seine Arbeit auf

Der Inkubator Zero, der sich auf Startups aus den Bereichen grüne Technologien und künstliche Intelligenz konzentriert, hat seine Arbeit aufgenommen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Incubator Zero teilte der Nachrichtenagentur MTI mit, dass er zuvor rund 900 Millionen Forint an Unterstützung vom Nationalen F+E+I-Fonds erhalten hat. Zusammen mit seinen eigenen Ressourcen plant der Inkubator, mehr als 1 Milliarde Forint in mindestens acht Start-ups in Bereichen wie KI, Big Data, Cleantech und Greentech zu investieren. Der Inkubator Zero hat Kooperationsvereinbarungen mit der Széchenyi-István-Universität, der Universität Pécs und der Universität Szeged geschlossen, die sich auf Technologietransfer und Spin-off-Projekte erstrecken.