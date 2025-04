Mehr als fünf Kilogramm Cannabis-Derivate auf dem Flughafen Liszt Ferenc gefunden

Die nationale Steuer- und Zollbehörde (NAV) fand 5.440 Gramm Cannabis-Derivate in einer Sendung aus den Niederlanden auf dem Internationalen Flughafen Budapest Liszt Ferenc – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die NAV teilte der Nachrichtenagentur MTI am Dienstag mit, dass die Steuerinspektoren internationale Sendungen für eine sensorische Untersuchung ausgewählt hatten, als in den Paketen fünf Plastikflaschen mit insgesamt 5.440 Gramm einer dunkelbraunen, dichten, harzähnlichen Substanz gefunden wurden. Der Drogentest ergab, dass die Flaschen Cannabis-Derivate enthielten. Die NAV-Mitarbeiter übergaben die beschlagnahmten Drogen an die zuständige Polizeidienststelle und leiteten ein Strafverfahren ein, fügten sie hinzu.