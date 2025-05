Kabinett könnte am Mittwoch über Obergrenze für Aufschläge bei Non-Food-Produkten diskutieren

Die Regierung könnte bei einer Kabinettssitzung am Mittwoch über eine Maßnahme zur Begrenzung der Aufschläge auf eine Reihe von Haushaltsprodukten in Fachgeschäften diskutieren, sagte Wirtschaftsminister Márton Nagy am Dienstag in einer Videobotschaft in den sozialen Medien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nagy sagte, die neue Senkung der Preisaufschläge könne am Donnerstag bekannt gegeben werden. Die Obergrenze würde für mehrere tausend Produkte in 30 Kategorien gelten, darunter Waschmittel, Spülmittel, Papiertaschentücher und Duschgel, was zu Preissenkungen von durchschnittlich 16 bis 18 Prozent führen würde, fügte er hinzu. Er sagte, die Maßnahme werde für Geschäfte gelten, die sich auf Haushaltsprodukte spezialisiert haben, wie DM, Rossmann und Müller, auf die über 40 % des Umsatzes mit diesen Waren entfallen, nicht aber für Supermärkte, die sowohl Lebensmittel als auch Non-Food-Produkte verkaufen. Die Maßnahme solle von Mitte Mai bis Anfang September gelten, fügte er hinzu.