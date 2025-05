BYD unterzeichnet Kooperationsvertrag mit Berufsbildungszentren und der SZTE

BYD hat am Dienstag eine Kooperationsvereinbarung mit sechs Berufsbildungszentren in der Region Südliche Tiefebene und der Universität Szeged (SZTE) unterzeichnet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Veronika Varga-Bajusz, Staatsministerin für Hochschulbildung, Berufs- und Erwachsenenbildung und Jugend des Ministeriums für Kultur und Innovation, sagte bei der Veranstaltung, dass die Regierung das Bildungssystem, sowohl die Universitäten als auch die Berufsbildungszentren, weiterentwickelt, um die treibende Kraft einer Region zu werden und den Studierenden eine qualitativ hochwertige, marktfähige Ausbildung zu bieten. „Die jungen Menschen, die aus dem Bildungssystem hervorgehen, stärken die Wirtschaft der Region und stellen den Unternehmen hochwertige Arbeitskräfte zur Verfügung“, so die Politikerin. In der Vereinbarung werden BYD Auto Hungary Kft., SZTE und die Berufsbildungszentren der Region die Schritte festlegen, mit denen die an der Ausbildung teilnehmenden jungen Menschen in Zukunft eine Karriere im Unternehmen aufbauen können, betonte die Staatssekretärin.

Gábor Gan, Direktor des BYD-Büros in Ungarn, sagte, dass die Vereinbarung den Grundstein für eine langfristige Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und der SZTE sowie den Berufsbildungszentren legen wird. Die Zusammenarbeit wird nicht nur dem Aufbau von Produktionskapazitäten dienen, BYD will in Szeged ein echtes Wissenszentrum aufbauen. Im Rahmen des Programms wird das Unternehmen praktische Ausbildungsmöglichkeiten für Studenten in der Berufsausbildung und an Hochschulen sowie Berufsausbildungen für Hochschulabsolventen anbieten, sagte er. In den kommenden Jahren will BYD Hunderten von talentierten jungen Menschen in Szeged eine berufliche Perspektive bieten. Das Unternehmen möchte, dass die Auszubildenden aktuelle Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, sagte der Direktor.

Gábor Gan betonte, dass BYD sich der kontinuierlichen Entwicklung verpflichtet fühlt und möglichst vielen Menschen das aktuellste Branchenwissen zugänglich machen will. Man sei davon überzeugt, dass Szeged und seine Region eine herausragende Rolle bei der Entwicklung Ungarns spielen können. László Salgó, Landrat des Komitats Csongrád-Csanád, sagte, dass der Bau des BYD-Autowerks in Szeged die größte Investition in der Südlichen Tiefebene sei. Das Elektroautowerk wird rund 10.000 Mitarbeiter beschäftigen und ist damit einer der größten Arbeitgeber in der Region, vergleichbar nur mit der Universität von Szeged. BYD ist bestrebt, ungarische Arbeitnehmer im Werk Szeged zu beschäftigen. Zu diesem Zweck wurden Gespräche zwischen dem Unternehmen, der KIM, der SZTE und den Berufsbildungszentren der Region aufgenommen, die zu dieser Vereinbarung geführt haben, so der Landrat.