MÁV-Gruppe schreibt 896 neue Busse aus

Die MÁV-Gruppe hat eine Ausschreibung für 896 neue Busse durchgeführt, teilte das staatliche Verkehrsunternehmen am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Ausschreibung ist an die Bedingung geknüpft, einen Kredit für den Kauf zu erhalten. Die ersten 269 Busse könnten bis zum Jahresende in Betrieb genommen werden, während 300 weitere Fahrzeuge in den Jahren 2026 und 2027 ausgeliefert werden könnten. Seit 2018 hat das zur MÁV-Gruppe gehörende Unternehmen Volán seine Flotte mit 2.500 Bussen aufgerüstet, was mehr als 40 % der insgesamt 5.800 Fahrzeuge ausmacht, so die MÁV-Gruppe.